Украинский агроэкспорт составил более $11 миллиардов за полгода: крупнейшие страны-импортеры

Экспорт агропродовольственной продукции из Украины в январе-июне 2025 года составил 11,3 млрд долл. США. Это на 9% меньше прошлогодних показателей за соответствующий период.

Об этом сообщает заместитель директора "Института аграрной экономики" Николай Пугачев.

По данным ученого, доля экспорта агропродукции в общем экспорте Украины за 6 месяцев 2025 года составляет около 57%.

По его словам, основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона - страны Европейского Союза, Азии и Африки. Их суммарная доля составила 92% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции.

Пугачев отмечает, что рейтинг стран-импортеров отечественной агропродукции со значительным отрывом возглавила Турция, которая по объемам закупок украинского продовольствия традиционно входит в топ-3. В эту страну было продано аграрной продукции на сумму 1445 млн долл. США - около 13% в географической структуре агроэкспорта.

Испания, которая в прошлом году по результатам I полугодия возглавляла топ-10, переместилась на вторую позицию в рейтинге. Ее доля составила 8%.

Последней в топ-10 стран - крупнейших импортеров украинской с/х продукции является Алжир (289 млн долл. США).

По информации ученого, основными группами в структуре агроэкспорта, как и раньше, выступают зерновые культуры (3990 млн долл. США), масла и жиры (3160 млн долл. США), масличные культуры (996 млн долл. США), остатки и отходы пищевой промышленности (741 млн долл. США), мясо и субпродукты (581 млн долл. США).

Вместе они обеспечили 84 % экспорта Украиной агропродовольствия на рынки стран мира в денежном выражении, отмечает Пугачев.

Напомним:

По состоянию на 30 июля Украина с начала 2025/26 МГ экспортировала 1,297 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.