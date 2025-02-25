Первые компании трудоустроят женщин, обученных "мужским" профессиям

Первые четыре компании трудоустроят женщин, которые в рамках экспериментального правительственного проекта будут учиться профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Первые запросы в Госслужбу занятости сделали четыре работодателя из Полтавской области с заявлениями на обучение пяти женщин профессии "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства". Речь идет о хозяйствах "Володар-С", "Мухин Агро", "Диброва" и ООО "Каплинцевское".

Служба занятости уже подобрала кандидаток на обучение по заказу полтавских фермеров. Среди них есть женщины с высшим образованием, есть человек с инвалидностью 3 группы и одна женщина с полным средним образованием, которая сейчас работает кладовщицей и хочет сменить профессию. Отмечается, что обучение будет проходить на базе Межрегионального центра профессиональной переподготовки уволенных в запас военнослужащих в городе Хорол на Полтавщине.

Стоимость обучения в рамках экспериментальной программы не может превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня - это 30 280 грн).

В случае, если стоимость обучения выше, разницу может оплатить работодатель или участница проекта. Срок обучения может составлять до 10 месяцев.

Напомним:

В ноябре 2024 года правительство запустило проект по обучению за государственный счет женщин профессиям, в которых традиционно доминировали мужчины. Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены.