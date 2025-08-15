"Теневой флот" перевозит меньше российской нефти, чем танкеры G7+

В июле Россия экспортировала морем 25,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов, и более половины этого объема (55%) транспортировали танкеры G7+, что на 2% меньше по сравнению с июнем.

Такие данные обнародовал Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

При этом с января доля G7+ в перевозке российской сырой нефти увеличилась с 36% до 55%. Такие танкеры обеспечили 42% отгрузок в июле по сравнению с 17% в январе. Соответственно, "теневой флот" в июле обеспечил 58% перевозок, в то время как в январе на него приходилось 83%.

Что касается нефтепродуктов, то в июле танкеры G7+ обеспечили 75% перевозок, что на 3% меньше, чем в июне.

В июле российскую нефть и нефтепродукты экспортировали 388 танкеров, но из состава так называемого "теневого флота" было 122 судна, треть которых возрастом 20 лет или более, говорится в сообщении.

CREA также фиксирует меньшее участие "теневого флота" в перегрузке с судна на судно в водах ЕС. Большую часть, 86% такой перевалки, осуществили танкеры G7+. Хотя 14% все равно приходится на "теневой флот" под "удобными флагами".

Ежедневно с помощью таких операций (STS) в водах ЕС перекачивается российской нефти на 127 млн евро. Правда, это на 44% меньше, чем в предыдущем месяце.

Старые танкеры "теневого флота", перевозящие российскую нефть и нефтепродукты через исключительные экономические зоны, территориальные воды государств-членов ЕС или морские проливы, представляют экологическую и финансовую угрозу из-за их возраста, сомнительных записей технического обслуживания и покрытия страхования.

"Их страхование, вероятно, не имеет достаточной защиты и индемнитета (P&I), чтобы покрыть расходы в случае разлива нефти или другой катастрофы. В случае несчастных случаев прибрежные страны могут нести финансовую нагрузку из-за необходимости устранить разлив, а также последствия нанесенного ущерба их морским экосистемам", - говорится в сообщении.

Стоимость уборки и компенсации, возникающие в результате разлива нефти с танкеров с сомнительным страхованием, может составлять более миллиарда евро для налогоплательщиков прибрежной страны, предостерегает CREA.

"Частое наложение санкций на российские "теневые" суда привело к возвращению российской нефти на танкеры, принадлежащие или застрахованные в странах G7+. Тем не менее, российские "теневые" танкеры все еще играют важную роль в транспортировке российской сырой нефти", - отмечает исследовательский центр.

Кроме того, многие санкционированные суда продолжают поставлять нефть в порты по всему миру, причем санкции ЕС и Великобритании часто нарушаются, добавляет CREA.

Прибрежные морские государства должны усилить усилия по мониторингу, проверке и задержанию судов "теневого флота", говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, о совершенствовании законодательства и требований в пределах территориальных вод и расследования в отношении подозрительных судов. С арестом судов и привлечения к ответственности экипажей, участвующих в преступной деятельности, отмечает CREA.

Напомним:

Европейский Союз окончательно одобрил один из самых "жестких" пакетов санкций против России, в который, в частности, вошло снижение ценового потолка на нефть.

За первые семь месяцев 2025 года Россия экспортировала на 4% меньше сырой нефти, чем за аналогичный период 2024 года. Это большее снижение по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Норвегия объявила о начале проверок танкеров с иностранными флагами, которые проходят через ее воды.

До того стало известно, что Германия ввела дополнительные меры для противодействия так называемому "теневому флоту" России в Балтийском море.

Швеция и Дания также начали требовать страховые документы от танкеров, которые проходят через их территориальные воды в Балтийском море.

Также сообщалось, что прокуратура Финляндии предъявила обвинения капитану танкера Eagle S и двум его помощникам по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе.

Кроме того, по данным Dryad Global, количество так называемого "теневого флота" России выросло. В начале 2022 года их было менее ста, а в начале 2025 года - уже 300-600, в зависимости от метода подсчета.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт нефти благодаря новым танкерам и начала перегружать нефть с судна на судно.