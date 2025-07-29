За первые семь месяцев 2025 года Москва экспортировала на 4% меньше сырой нефти, чем за аналогичный период 2024 года. Это большее снижение по сравнению с тем же периодом в 2023 году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Однако Москва компенсировала снижение производства, ранее превышая свою квоту в рамках инициативы ОПЕК+, направленной на ограничение поставок - возможно, ограничения связаны именно с этим. Так ли это, станет понятно в октябре, когда Россия теоретически сможет значительно увеличить объемы добычи.

По последним данным, средний объем поставок нефти за четыре недели сбросил все достигнутые на предыдущей неделе приросты после второго резкого снижения объемов поставок за семь дней до 27 июля.

Морские грузы составляли в среднем 3,22 млн баррелей в день за четыре недели до 27 июля, что на 3% меньше, чем за период до 20 июля, согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg.

Объем поставок на текущий год уменьшился на 140 000 баррелей в день по сравнению с тем же периодом прошлого года - это почти 30 млн баррелей. По сравнению с 2023 годом снижение составляет 7%. Переработка нефти на НПЗ также немного уменьшилась по сравнению с прошлым годом.

Поток российской нефти может испытать новые трудности, если президент США Дональд Трамп осуществит свою угрозу наложить вторичные пошлины на весь экспорт в США от покупателей российской нефти.

Предыдущий срок, к которому лидер РФ Владимир Путин должен был достичь соглашения о прекращении огня с Украиной, был сокращен до 10-12 дней, поскольку Трамп заявил, что теряет терпение к российскому лидеру. Россия отвергла этот шаг.

Напомним:

Отгрузка российской нефти на танкеры в портах Черного моря остановилась после выдачи Путиным ФСБ полномочий согласовывать вход судов в порты.