Суд не отстранил от должности главу Антимонопольного комитета

Судьи Высшего антикоррупционного суда отказались отстранить от должности председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, которого обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Об этом в Telegram сообщает Transparency International Ukraine.

"Коллегия судей возложила на него дополнительные обязанности до 11 октября как на обвиняемого, в частности, воздерживаться от общения с определенными свидетелями, не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда", - говорится в сообщении.

Ранее прокурор САП обратилась с ходатайством об отстранении Кириленко от должности и о возложении на него обязанностей как на обвиняемого, напоминает Transparency International Ukraine.

Напомним:

Ранее сообщалось, что антикоррупционные органы открыли для ознакомления материалы по делу по подозрению действующего руководителя Антимонопольного комитета Украины в недекларировании имущества Павла Кириленко и его жены - в пособничестве в незаконном обогащении.

В марте 2024 года журналисты-расследователи "Схем" выяснили, что семья бывшего председателя Донецкой ОГА, а теперь главы АМКУ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

САП и НАБУ после расследования "Схем" начали уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко.

В августе 2024 года НАБУ по согласованию прокурора САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации главе АМКУ Павлу Кириленко.

ВАКС 4 июня частично удовлетворил ходатайство его адвоката и уменьшил размер залога до 25 млн грн. Перед этим адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения - уменьшение размера залога с 30 миллионов гривен до трех миллионов.

5 июня Кириленко сообщили о новом подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене - в пособничестве в незаконном обогащении.

Следователи утверждают, что чиновник не указал в своей электронной декларации за 2024 год 20 объектов недвижимости и люксовый автомобиль, которые были зарегистрированы на родственников его жены.

6 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко Алле в виде залога 9 миллионов гривен.