Европа не может "подарить" Путину 240 миллиардов евро замороженных активов РФ - МИД Эстонии

Европейские страны уже ищут консенсус, чтобы не "подарить" Путину 240 млрд евро замороженных активов РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время неформального саммита министров иностранных дел стран ЕС в Варшаве, сообщает "Укринформ".

Вопрос продления санкций против России и судьбы 240 млрд евро замороженных активов РФ будет решаться в июне этого года. Для продолжения европейских санкций в июне этого года нужно будет достичь консенсуса, что требует соответствующей работы.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы найти выход. Нам нужен этот консенсус или другие решения, формирующие различные коалиции для поддержки правительства Бельгии, которое фактически владеет большинством этих активов. Их нельзя оставлять в одиночестве", - отметил министр.

Он подчеркнул, что замороженные активы РФ ни в коем случае нельзя "подарить" Путину. "Не могу представить, что тот или иной лидер в Европе может вернуться после июньского совещания по вопросам иностранных дел и сказать, что мы предоставили Путину 240 миллиардов евро в качестве "награды" за все, что он сделал", - цитирует агентство министра иностранных дел Эстонии.

Неформальный саммит министров иностранных дел стран ЕС стартовал вчера, в нем также участвует Великобритания.

Напомним:

Ранее сообщалось, что европейская компания Euroclear передаст €3 млрд замороженных российских средств западным инвесторам, которые работали в РФ и средства которых в прошлом году Москва конфисковала.

Euroclear планирует изъять и перераспределить эти российские средства, замороженные в бельгийской фирме.

Такая возможность появилась у властей ЕС в 2024 году после изменения санкционного режима. Компетентный орган предоставил разрешение на рассмотрение компенсационных сумм и их использование.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит восстановления зависимости от газа и нефти агрессора.

"Зависимость от России вредит не только нашей безопасности, но и экономике. Наши цены на энергоносители не могут диктоваться враждебным соседом. Нам нужен последний толчок для постепенного отказа от российского ископаемого топлива", - заявила она

Председатель Еврокомиссии признала, что в последнее время в Европе наблюдается небольшое увеличение импорта энергоносителей из России, но спрогнозировала, что оно будет временным.

Также сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против торгового подразделения российского нефтяного гиганта Lukoil PJSC, базирующегося в Дубае. Материнская компания "Лукойл" была вторым по величине продавцом российской нефти на внешних рынках в прошлом году.