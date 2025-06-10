Рекордные убытки: российская угольная отрасль идет на дно

Российская угольная промышленность вошла в глубокий кризис: в первом квартале 2025 года совокупные убытки достигли 79,9 млрд руб (887 млн долл). В отрасли более половины предприятий работают в минус.

Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что ежемесячно компании теряли примерно 26 миллиардов рублей (289 млн долл), что равно 900 миллионам ежедневных потерь (10 млн долл).

Большинство предприятий - 62% - понесли чистые убытки в размере 126,3 миллиарда рублей (1,4 млрд долл). Те, кто остался прибыльным (менее 40%), сократили свои доходы втрое - до 46,4 миллиарда рублей (516 млн долл).

По объему потерь первый квартал 2025 года стал рекордным с момента доступности подобной статистики. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2020 году во время пандемии - 45 миллиардов рублей (500 млн долл).

Как заявил генеральный директор АО "Русский уголь" Владимир Коротин, нынешняя ситуация стала самым глубоким кризисом с 1990-х годов. После эмбарго ЕС российские компании потеряли ключевые западные рынки, а цены на уголь упали до минимумов за четыре года - на 20% по сравнению с 2024 годом и втрое против 2022-го.

Крупнейший покупатель - Китай - в прошлом году сократил импорт российского угля на 13% в физических объемах и на 27% в денежном выражении. Это привело к потере трех миллиардов долларов валютной выручки.

Согласно оценкам аналитической компании "ТеДо", даже поставки угля в Китай через Дальний Восток - самое выгодное направление - стали убыточными: в апреле они приносили 259 рублей потерь (примерно 2,9 долл) на каждую тонну.

По данным Минэнерго РФ, 30 компаний находятся под угрозой банкротства. В то же время Росстат зафиксировал рекордный уровень просроченной задолженности в отрасли - 25 миллиардов рублей (278 млн долл). Только в марте она выросла на 30%, или на 5,8 миллиарда (64 млн долл).

Напомним:

Российская угольная промышленность, погрузившаяся в глубокий кризис после эмбарго на поставки топлива в страны Евросоюза и снижения мировых цен, не выйдет из него в ближайшие пять лет.

Импорт угля из России в Китай в апреле 2025 года упал на 13%, до 7,4 миллиона тонн, по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Западные санкции и трудности с экспортом в Азию спровоцировали серьезный кризис в угольной отрасли России.