На ЗАЭС произошел блэкаут - десятый за время оккупации россиянами

Сегодня в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

"ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. Это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции", - говорится в сообщении.

На протяжении всего периода оккупации Запорожская АЭС неоднократно испытывала обесточивание из-за российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры, сообщает министерство.

"Сегодняшний инцидент в очередной раз доказывает, что российская оккупация является главной угрозой для безопасной работы ЗАЭС", - говорится в сообщении.

На днях 69-я Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию, в которой требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины, отмечает Минэнерго.

"Документ, поддержанный 62 государствами-членами, содержит прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала с ЗАЭС", - пишет ведомство.

Минэнерго призывает международное сообщество к решительным действиям - необходимо усилить давление на россиян для скорейшей демилитаризации и деоккупации станции.

Возвращение ЗАЭС под полный и легитимный контроль Украины - единственный путь к восстановлению ядерной безопасности в регионе, отмечает министерство.

Напомним:

Ранее сообщалось, что шесть из семи ключевых принципов ядерной безопасности нарушены на Запорожской атомной электростанции, остается только одна работоспособная линия вне площадки, и это создает серьезные риски для безопасности.

Международное агентство по атомной энергии фиксирует сложности с обеспечением надежной поставки воды для охлаждения реакторов на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Специалистов Международного агентства по атомной энергии не пустили к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС.

10 августа во время российской атаки по Запорожью повреждения получил Внешний кризисный центр Запорожской АЭС

В июле враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и вызвал на станции блэкаут.

Впоследствии сообщалось, что линии электропередачи, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности.