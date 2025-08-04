Офис генпрокурора открыл дело в отношении главы Энергетической таможни

Офис генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения главы Энергетической таможни Гостаможслужбы Анатолия Комара.

Об этом генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил в комментарии Радио Свобода.

По его словам, дело открыто по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины - незаконное обогащение. Кравченко добавил, что производство поручено Государственному бюро расследований по подследственности.

По данным редакции, ГБР уже обратилось в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой провести мониторинг образа жизни Анатолия Комара."Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное дело 2 августа - на следующий день после выхода расследования "Схем" (Радио Свобода) авторства Георгия Шабаева, где речь шла о роскошном образе жизни семьи высокопоставленного таможенника", - говорится в сообщении.

В частности, после начала полномасштабного вторжения РФ семья построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, сам таможенник передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.

Анатолий Комар в комментарии "Схемам" заявил, что дом возвели якобы не для него, обучение дочери оплачивает ее неназванный крестный отец. Но отказался ответить на подробные вопросы редакции о происхождении денег на элитное имущество в семье, заявив, что они "не касаются его профессиональной деятельности".

Напомним:

В публикации "Схем" (Радио Свобода) говорилось, что семья Анатолия Комара, который возглавляет Энергетическую таможню, возвела имение на 70 млн грн в элитном пригороде Киева, его дочь учится в Лондоне, сам он ездит на работу на престижном Mercedes-Benz.

"Схемы" также пишут о связи Анатолия Комара с группой компаний VM Groupe. Этот топливный холдинг официально подозревается в нанесении двух миллиардов гривен убытков бюджету при импорте сырья для топлива в Украину - путем махинаций с акцизными платежами на таможне.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила Министерству финансов, Гостаможслужбе, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и правоохранительным органам проверить факты из журналистского расследования "Схем" о главе Энергетической таможни Анатолия Комара.

Глава Энергетической таможни Анатолий Комар временно отстранен от исполнения должностных обязанностей.