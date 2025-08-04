Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Держмитслужби Анатолія Комара.

Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України – незаконне збагачення. Кравченко додав, що провадження доручено Державному бюро розслідувань за підслідністю.

За даними редакції, ДБР уже звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з проханням провести моніторинг способу життя Анатолія Комара."Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальну справу 2 серпня – наступного дня після виходу розслідування "Схем" (Радіо Свобода) авторства Георгія Шабаєва, де йшлося про розкішний спосіб життя родини високопоставленого митника", – говориться у повідомленні.

Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення РФ родина збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

Анатолій Комар у коментарі "Схемам" заявив, що будинок звели нібито не для нього, навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".

Нагадаємо:

У публікаціїі "Схем" (Радіо Свобода) йшлося, що родина Анатолія Комара, який очолює Енергетичну митницю, звела маєток на 70 млн грн в елітному передмісті Києва, його донька навчається в Лондоні, сам він їздить на роботу на престижному Mercedes-Benz.

"Схеми" також пишуть про зв’язок Анатолія Комара із групою компаній VM Groupe. Цей паливний холдинг офіційно підозрюється у нанесенні двох мільярдів гривень збитків бюджету під час імпорту сировини для пального в Україну - шляхом махінацій з акцизними платежами на митниці.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила Міністерству фінансів, Держмитслужбі, Національному агентству з питань запобігання корупції та правоохоронним органам перевірити факти з журналістського розслідування "Схем" про голову Енергетичної митниці Анатолія Комара.

Очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара тимчасово відсторонено від виконання посадових обов'язків.