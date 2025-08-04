Свириденко поручила проверить топ-таможенника после журналистского расследования

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила Министерству финансов, Гостаможслужбе, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и правоохранительным органам проверить факты из журналистского расследования "Схем" о главе Энергетической таможни Анатолия Комара.

Об этом она сообщила в Телеграмм.

"Поручила Министерству финансов вместе с Государственной таможенной службой, с привлечением НАПК и правоохранительных органов, проверить факты, изложенные в том числе в журналистских расследованиях о главе Энергетической таможни Украины Анатолия Комара, и безотлагательно доложить о результатах и принятых мерах", - написала Свириденко.

Напомним:

В журналистском материале "Схем" (Радио Свобода) говорилось, чтосемья Анатолия Комара, который возглавляет Энергетическую таможню, возвела имение на 70 млн грн в элитном пригороде Киева, его дочь учится в Лондоне, сам он ездит на работу на престижном Mercedes-Benz.

"Схемы" также установили связь Анатолия Комара с группой компаний VM Groupe. Этот топливный холдинг официально подозревается в нанесении двух миллиардов гривен убытков бюджету при импорте сырья для топлива в Украину - путем махинаций с акцизными платежами на таможне.