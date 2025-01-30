Трамп запускает сервис финансовых услуг для инвестиций Truth.Fi: во что будут вкладываться

Компания Truth Social Трампа выходит за рамки социальных сетей и планирует запустить бизнес в сфере финансовых услуг, который инвестирует до $250 млн в криптовалюту и другие активы.

Об этом пишет Financial Times.

Trump Media and Technology Group (TMTG), в которой Дональд Трамп является мажоритарным акционером, объявила о запуске финансовой платформы Truth.Fi.

Отмечается, что эта инициатива предусматривает возможность инвестирования в биткоин, другие криптовалюты и традиционные активы.

По словам представителей компании, Truth.Fi сосредоточится на вложениях в быстрорастущие американские предприятия, производственный сектор, энергетику и другие направления, которые будут способствовать укреплению экономики США.

Кроме этого, платформа будет предоставлять услуги индивидуального управления активами (SMA), а также работать с ETF и цифровыми активами. Для этого компания будет сотрудничать с брокерским гигантом Charles Schwab Corp., который будет консультировать ее по инвестиционным стратегиям.

В сообщении добавляют, что после объявления о запуске Truth.Fi акции TMTG выросли на 10%.

Напомним:

Социальная сеть Дональда Трампа (TMTG) ведет переговоры о покупке Bakkt, площадки для торговли криптовалютой, поскольку она стремится выйти за рамки онлайн-общения.

Акции Trump Media & Technology Group выросли после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продавать свою долю в компании, которая владеет его социальной сетью Truth Social.