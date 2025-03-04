Трампа обвиняют в манипуляциях с криптовалютами - требуют расследования

Главный экономист Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что Дональд Трамп организовал масштабную схему на крипторынке - искусственного завышения цены на активы и вывода прибыли (Pump and Dump).

Об этом сообщает Incrypted.

По мнению Шиффа, Конгресс США должен немедленно расследовать действия экс-президента.

"Трамп участвовал в крупнейшем криптовалютном заговоре всех времен", - написал Шифф в соцсети X. Он подчеркнул, что заявления политика о включении цифровых активов в стратегический резерв США привели к резким колебаниям цен.

Экономист требует ответа на ключевые вопросы: кто писал посты Трампа в Truth Social, кто знал о планах администрации заранее и кто именно скупал криптовалюту перед скачками. Он также предлагает проверить переписку между членами семьи Трампа, его сотрудниками и донорами кампании, чтобы выяснить, использовали ли они инсайдерскую информацию.

Крипторынок мгновенно отреагировал на заявления Трампа. Биткоин взлетел до 95 000 долл, Ethereum - до 2443 долл (+13%), а XRP вырос на 25%, до 2,79 долл. Однако уже 3 марта произошел обвал - на фоне введения новых тарифов США на импорт биткоин упал ниже 82 500 долл, что повлекло ликвидацию позиций на более чем 1 млрд долл.

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Напомним:

В понедельник, 3 марта, биткоин подорожал более чем на 20% от минимумов прошлой недели после того, как президент США объявил о планах включить его в новый стратегический крипторезерв США.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании "Стратегического крипторезерва США", назвав Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) и Cardano (ADA) ключевыми активами, которые будут в него включены.