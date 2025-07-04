На ЗАЭС произошел блэкаут из-за удара РФ

Враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и вызвал на станции блэкаут.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности", - отметил он.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута.

Напомним:

Как сообщалось 7 мая, в результате вражеского обстрела Запорожская АЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.