На какие вакансии украинцы откликаются больше всего - исследование

Больше всего откликов на платформе OLX Работа в этом году собирают вакансии, связанные с текстами, коммуникацией и онлайн-обслуживанием.

Такие данные собрали аналитики OLX Работа.

Они исследовали, на перечень каких вакансий приходится больше всего отзывов от пользователей, какую заработную плату на них предлагают и как изменился этот перечень с прошлого года.

"Больше всего отзывов в 2025 году собирают вакансии, связанные с текстами, коммуникацией и онлайн-обслуживанием. Несмотря на средний уровень зарплат, именно на эти должности пользователи реагируют активнее всего", - говорится в сообщении.

Так, на одну вакансию копирайтера при медианной зарплате 12,5 тыс. грн в июне было 93 отклика.

По состоянию на июнь 2025 года в ТОП-5 предложений работы, где на 1 вакансию приходится больше всего отзывов пользователей, входит также супервайзер (61 отзыв в среднем приходится на 1 вакансию, медианная зарплата - 34,9 тыс. грн) и оператор чата (42 отзыва на 1 предложение работы, медианная зарплата 27 тыс. грн).

Далее идет вакансия менеджера, это 37 откликов на вакансию при медианной зарплате 22,5 тыс. грн. На пятом месте контент-менеджер: 35 откликов на предложение работы, медианная зарплата 15 тысяч грн.

Также популярными среди украинцев являются вакансии промоутера (31 отклик на предложение, 7 750 - медианная заработная плата), упаковщика (28 откликов на 1 предложение, 20 000 - медианная заработная плата).

Популярна также вакансия менеджера интернет-магазина (25 отзывов на одно предложение, 22 500 - медианная заработная плата) и менеджера по работе с клиентами (21 отзыв на предложение, 22 500 - медианная зарплата).

"По сравнению с прошлым годом перечень вакансий, которые собирают наибольшее количество откликов на 1 вакансию изменился несущественно. В топе в прошлом году была та же вакансия копирайтера, однако количество откликов на 1 предложение работы было ниже - 76 (в этом году - 93)", - говорится в сообщении.

"На втором месте - менеджер интернет-магазина, где конкуренция была существенно выше - 73 отклика на 1 объявление (в этом году - 25). На третьем - оператор чата: 35 отзывов на 1 предложение (в этом году - 42)", - отмечает OLX Работа.

В топе прошлого года были также профессии оператора ПК (29 отзывов на 1 вакансию) и предложения работы связанные с созданием контента: контент-менеджер (26 отзывов на вакансию) и SMM-менеджер (21 отзыв на вакансию).

"В общем, прослеживается тенденция: наибольшая конкуренция - в сферах, которые часто ассоциируются с фрилансом, дистанционной занятостью или низким барьером входа", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее в OLX Работа сообщали, что в период отпусков в Карпатах и Одессе ожидаемо активизируется сектор сезонной работы. Хотя в Карпатах спрос на сезонную работу ниже, чем в Одессе.

По данным НБУ, в мае 2025 года выросло количество новых вакансий и резюме (в среднем вакансии выросли на 7% в годовом измерении, а резюме - на 36%).

В январе этого года количество вакансий на украинском рынке труда в январе выросло до 94 985, что на 7% больше, чем в декабре. Work.ua сообщал, что больше всего работы предлагали в трех категориях, как "Рабочие специальности, производство" (15 932 вакансий, +5% к декабрю), "Сфера обслуживания" (13 927, +6%) и "Продажа, закупка" (11 888, +11%).

Также ранее сообщалось, что Министерство экономики сосредоточило свою работу на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) для поиска вакансий безработным украинцам, на преодолении препятствий для трудоустройства женщин и переобучении.