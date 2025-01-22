В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных

Министерство экономики сосредоточило свою работу на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) для поиска вакансий безработным украинцам, на преодолении препятствий для трудоустройства женщин и переобучении

Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, Институт Тони Блэра исследовал рынок труда в Украине и определил основные инструменты для привлечения украинцев к экономической активности.

"Мы привлекаем всемирно известные институты с богатым международным опытом, чтобы внедрять наиболее эффективные политики усиления рынка труда. Институт Тони Блэра представил девять направлений, которые могут способствовать увеличению занятости и экономической активности населения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - объясняет она.

По словам Бережной, сейчас работа сосредоточена на трех основных направлениях: привлечение ИИ к процессам поиска вакансий и кадров, преодоление препятствий для трудоустройства женщин и переобучение и освоение новых профессий.

В частности, по исследованию Института Тони Блэра, сейчас 37% безработных людей в Украине готовы сменить профессию или пройти переобучение.

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