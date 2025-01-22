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В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных

Артур Крыжный — 22 января, 20:33
В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных
Getty Images

Министерство экономики сосредоточило свою работу на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) для поиска вакансий безработным украинцам, на преодолении препятствий для трудоустройства женщин и переобучении

Об этом говорится на сайте ведомства.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, Институт Тони Блэра исследовал рынок труда в Украине и определил основные инструменты для привлечения украинцев к экономической активности.

"Мы привлекаем всемирно известные институты с богатым международным опытом, чтобы внедрять наиболее эффективные политики усиления рынка труда. Институт Тони Блэра представил девять направлений, которые могут способствовать увеличению занятости и экономической активности населения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - объясняет она.

По словам Бережной, сейчас работа сосредоточена на трех основных направлениях: привлечение ИИ к процессам поиска вакансий и кадров, преодоление препятствий для трудоустройства женщин и переобучение и освоение новых профессий.

В частности, по исследованию Института Тони Блэра, сейчас 37% безработных людей в Украине готовы сменить профессию или пройти переобучение.

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