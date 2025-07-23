"Укрзализныця" подписала контракты на производство 100 новых пассажирских вагонов

Процедуры контрактирования, дающие старт производству 100 новых пассажирских вагонов для "Укрзализныци", завершены.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Компания подписала с отечественным заводом-производителем ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" договор о закупке пассажирских вагонов новых моделей с инновационными техническими и планировочными решениями в габарите Т, поэтому суммарно в этом году заказано по соответствующей бюджетной программе 100 пассажирских вагонов", - говорится в сообщении.

Вагоны последней законтрактованной партии будут способны прослужить на 20 лет дольше, будут иметь удлиненные межремонтные интервалы и потребуют меньшего количества обслуживающего и сервисного персонала для работы, сообщает УЗ.

В рамках общего заказа в 100 вагонов, сигнальная партия в 5 вагонов нового поколения будет иметь современные системы управления, практически на 80% больший срок эксплуатации и вмещать больше пассажиров - до 44 в одном купейном вагоне (+ 10% к максимуму в стандартных вагонах).

Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку с увеличенной длиной спального места до 2,2 м. Пневмоподвеска вагонов, которая впервые будет реализована для украинских вагонов спального типа, будет гарантировать дополнительную плавность хода и уменьшать колебания вагона во время движения. Автоматические раздвижные двери в вагонах и герметичные межвагонные переходы вровень с полом сделают пользование этими вагонами для пассажиров более комфортным.

На вагонах этого типа будет осуществлен переход с угольного отопления на полностью электрическое с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе. Современная система позволит использовать климат-контроль даже во время длительных остановок поезда и на участках пути с незначительной скоростью.

Срок эксплуатации этих вагонов - 50 лет, благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали. Это на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов Укрзализныци.

5 пассажирских вагонов нового поколения, которые заказываются среди общего объема контрактов в 100 вагонов, будут купейными с возможностью трансформации в вагоны типа СВ. Один вагон будет инклюзивным и будет иметь электрический подъемник, пандус для высокой платформы и увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на кресле колесном.

"Стоимость закупки одного пассажирского вагона составила около 95 млн гривен. Стоимость вагона с купе для перевозки пассажиров с инвалидностью составляет 98,3 млн гривен. Впрочем, в пересчете на одно место и с учетом существенно (на 80%) более длительного срока полезной жизни вагона и больших межремонтных интервалов, закупка вагонов нового поколения получается экономичнее и эффективнее покупки стандартных вагонов", - говорится в сообщении.

Срок поставки вагонов - 2,5 года с момента получения производителем предоплаты за производство вагонов (это включает и необходимые процедуры сертификации вагонов нового поколения). При условии дополнительного финансирования из Государственного бюджета Укрзализныця сможет и в дальнейшем расширять программу обновления подвижного состава, в частности наращивать долю вагонов нового поколения.

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" заказала 95 новых вагонов на более 5 млрд у Крюковского вагоностроительного завода. Речь идет о поставке 95 спальных купейных вагонов общей стоимостью 4,475 млрд грн без налога на добавленную стоимость. С учетом НДС сумма контракта составляет 5,37 млрд грн.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) достигли согласия и объявили о двух масштабных грантовых соглашениях при поддержке ЕС на 54 миллиона евро.

В мае Кабинет министров выделил для АО "Укрзализныця" более 4,3 млрд грн на обеспечение бесперебойных железнодорожных перевозок из зоны боевых действий и других социально значимых перевозок.