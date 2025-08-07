Стало известно, когда начнут строить первый в Украине подземный индустриальный парк

"Бюро инвестиционных программ" (BIP, Киев), управляющая компания в индустриальных парках "Владимир" и "Нововолынск", инициировала создание в Харькове первого в Украине подземного индустриального парка.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, передает "Интерфакс-Украина".

"Начало земельных работ запланировано на первый квартал 2026 года", - рассказал он.

Согласно информации компании BIP, проект планируется реализовать в связи с масштабными разрушениями промышленной инфраструктуры вследствие вооруженной агрессии РФ в Харьковской области.

"С целью сохранения производственного потенциала, рабочих мест и обеспечения безопасности работников рассматривается возможность создания индустриального парка в подземном формате", - отмечает компания.

BIP сообщает, что сейчас в индустриальном кластере Харьковщины функционируют только три из 15 предприятий, специализирующихся на машиностроении, металлообработке, изготовлении гидравлических систем и школьной мебели.

"Новый индустриальный парк будет функционировать как автономное пространство для предприятий, способных работать в условиях усиленных рисков безопасности. Реализацию проекта поддержали международные инвесторы", - сообщила компания.

По ее данным, подобные объекты существуют только в пяти странах мира, однако именно для Харькова такая инициатива может стать стратегическим ответом на современные вызовы.

