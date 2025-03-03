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Украина уменьшила объемы экспорта пшеничной муки

Алена Кириченко — 3 марта, 18:45
Украина уменьшила объемы экспорта пшеничной муки
Getty Images

В течение июля-января 2024/25 маркетингового года экспорт пшеничной муки из Украины составил 40,4 тыс. тонн.

Об этом сообщает союз "Мукомолы Украины" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Однако за 7 месяцев 2023/24 маркетингового года Украина экспортировала 63,2 тыс. тонн пшеничной муки, 2022/23 МГ - 79,8 тыс. тонн.

В текущем сезоне около 17 тыс. тонн муки было направлено в страны Европейского Союза, почти 12,4 тыс. тонн - в Молдову, 8,1 тыс. тонн - Палестину, 1,5 тыс. тонн - Израиль.

Напомним:

В 2024 году выручка украинского агросектора составила почти 24,7 млрд долларов. Это второй показатель за всю историю Украины.

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