БЭБ разоблачило схему на 50 миллионов в Полтаваоблэнерго – трое руководителей под подозрением

Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении председателю правления, его заместителю и финансовому директору АО "Полтаваоблэнерго" из-за организации схемы уклонения от уплаты налога на прибыль на сумму 49,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия, чиновники с целью снижения налоговой нагрузки провели фиктивную операцию по покупке трансформаторов якобы у турецкого поставщика на сумму почти 275 млн грн.

Для этого они использовали подконтрольную фиктивную компанию, через которую провели оплату за несуществующее оборудование. Таким образом расходы компании были искусственно увеличены, а налоговые обязательства - уменьшены. После завершения сделки фиктивную фирму ликвидировали.

В результате действий должностных лиц бюджет недополучил почти 50 млн грн налогов.

Фигурантам объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним:

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