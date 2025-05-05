Трамп объявил таможенную войну иностранным фильмам – акции медиарынка США пошли вниз

Акции американских медиакомпаний упали после того, как Дональд Трамп объявил о планах ввести 100% пошлину на все фильмы, снятые за пределами США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Объявление Трампа было малосодержательным: не было уточнено, будут ли касаться пошлины стриминговых платформ или кинотеатров, а также - по какому принципу будут рассчитываться пошлины: от затрат на производство или кассовых сборов.

"Больше всего рискует Netflix, ведь значительную часть контента компания создает за рубежом для международной аудитории", - пишет агентство. Акции стримингового сервиса упали на 2,5% на предыдущих торгах.

За ней вниз потянулись и другие медиакомпании: Disney, Warner Bros Discovery и владелец Universal - Comcast - 0,7-1,7%. Акции сетей кинотеатров, таких как Cinemark и IMAX, упали на 5,4% и 5,9% соответственно.

Хотя Лос-Анджелес и является историческим центром киноиндустрии, за последние годы студии все чаще переносят съемки в Великобританию, Канаду, Австралию - из-за налоговых льгот и более дешевой рабочей силы.

Большинство нынешних номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" были сняты не в США. А согласно опросу среди руководителей студий относительно мест для съемок в 2025-2026 годах, пять самых популярных вариантов - все за пределами США.

Принудительное возвращение производства в Америку, вероятно, увеличит бюджеты фильмов и разрушит уже налаженную глобальную цепочку производства - например, съемки в Европе, постпродакшн в Канаде, а визуальные эффекты - в Юго-Восточной Азии.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству торговли ввести 100% пошлину на всю импортируемую в США кинопродукцию.