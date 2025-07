Приватбанк выиграл многомиллиардный судебный процесс против Коломойского и Боголюбова в Англии

Приватбанк одержал победу в многомиллиардном судебном процессе против Коломойского и Боголюбова в Высоком Суде Лондона.

Об этом говорится в релизе, который есть в распоряжении ЭП.

Новость дополняется...

Напомним:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию в целом государство потратило более 155,3 миллиарда гривен. Детективное агентство Kroll по итогам аудита подтвердило, что Приватбанк до национализации был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к убыткам в 5,5 млрд долларов.

Экс-акционеры банка оспаривают решение о национализации в ряде украинских и зарубежных судов.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, которые вероятно им принадлежат или находятся под их контролем.

Через год суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова. При этом судья признал наличие у банка обоснованных требований против Коломойского и Боголюбова по меньшей мере на несколько миллионов долларов.

Вместе с тем суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Высокий суд Лондона по итогам заседания 19 января 2018 года продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до очередного соответствующего указа суда. Тогда же суд обязал ответчиков раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.

2 февраля 2023 года Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.