Зеленский подписал мораторий на безосновательные проверки бизнеса госорганами

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении правовых и организационных мер для защиты бизнеса и стимулирования экономического роста.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно решению СНБО, в Украине вводится мораторий на безосновательные проверки предприятий и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса в условиях военного положения. Цель - гарантировать экономическую безопасность государства.

Ключевые инициативы, предусмотренные решением:

Правительство должно принять меры, чтобы в трехмесячный срок активизировать идентификацию и взыскание активов лиц, на которых наложены санкции.

Правительство обязано в течение месяца принять меры для защиты прав иностранных инвесторов, в том числе с иностранным капиталом.

Для предприятий с незначительной степенью риска и авторизованных экономических операторов вводятся ограничения на проверки (кроме работающих с подакцизными товарами);

Кроме того, планируется ликвидировать дублирование функций между контролирующими органами и повысить прозрачность проверок путем введения единой информационной базы государственного надзора.

Отдельно СНБО рекомендует Верховной Раде как можно быстрее принять ряд законопроектов, в частности:

об усилении защиты бизнеса во время уголовного производства;

о компенсации инвестиций через налоги;

о реформе государственного надзора;

об ответственности должностных лиц контролирующих органов;

об использовании арестованных российских активов.

Контроль за реализацией решения возложен на Секретаря СНБО Рустема Умерова, а указ вступил в силу с момента обнародования.

Напомним:

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.

Ранее, премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и ограничение проверок налоговой и таможни.