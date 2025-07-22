Зеленский подписал мораторий на безосновательные проверки бизнеса госорганами
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении правовых и организационных мер для защиты бизнеса и стимулирования экономического роста.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Согласно решению СНБО, в Украине вводится мораторий на безосновательные проверки предприятий и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса в условиях военного положения. Цель - гарантировать экономическую безопасность государства.
Ключевые инициативы, предусмотренные решением:
- Правительство должно принять меры, чтобы в трехмесячный срок активизировать идентификацию и взыскание активов лиц, на которых наложены санкции.
- Правительство обязано в течение месяца принять меры для защиты прав иностранных инвесторов, в том числе с иностранным капиталом.
- Для предприятий с незначительной степенью риска и авторизованных экономических операторов вводятся ограничения на проверки (кроме работающих с подакцизными товарами);
- Кроме того, планируется ликвидировать дублирование функций между контролирующими органами и повысить прозрачность проверок путем введения единой информационной базы государственного надзора.
Отдельно СНБО рекомендует Верховной Раде как можно быстрее принять ряд законопроектов, в частности:
- об усилении защиты бизнеса во время уголовного производства;
- о компенсации инвестиций через налоги;
- о реформе государственного надзора;
- об ответственности должностных лиц контролирующих органов;
- об использовании арестованных российских активов.
Контроль за реализацией решения возложен на Секретаря СНБО Рустема Умерова, а указ вступил в силу с момента обнародования.
Напомним:
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.
Ранее, премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и ограничение проверок налоговой и таможни.