Зеленський доручив "відчутно збільшити" пряме фінансування бригадам на дрони

Зеленський доручив відчутно збільшити пряме фінансування бойових бригад на закупівлю дронів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

Під час Ставки Верховного Головнокомандувача президент доручив уряду та Генштабу забезпечити бригади прямими коштами на закупівлю безпілотників.

"Гроші на це є", – зазначив президент.

Також під час Ставки обговорили потребу у спрощенні закупівель пікапів, розширення програми контрактів "18–24" та скорочення бюрократії в системі нагородження.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки спільно з СБУ викрили посадовця військової частини та його спільника у заволодінні бюджетними коштами під час закупівлі дронів для потреб Збройних Сил України.

Президент Володимир Зеленський поставив задачу підготувати договір на $10-30 млрд щодо закупівлі США дронів в України.

Україна готова законтрактувати увесь обсяг дронів-перехоплювачів, який українські компанії можуть виготовити до кінця року.