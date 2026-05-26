Безкоштовне харчування з 1 вересня розширять на нові класи: які саме

Із 1 вересня теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні 1-11 класів

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, зараз безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів 1-4 класів в усіх областях.

Уряд уже розподілив 1 млрд грн на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування нібито "підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників".

Уряд змінив порядок надання субвенції місцевим бюджетам на модернізацію їдалень освітніх закладів – механізм розподілу коштів має стати чіткішим.