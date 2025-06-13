ЄС готує рекордне підвищення податків на тютюн за понад десятиліття
Європейська комісія планує різко підвищити податки на сигарети, самокрутки, сигари та ввести нове оподаткування для вейпів.
Про це пише Politico посилаючись на внутрішній документ Єврокомісії з оцінкою впливу.
Європейська комісія розглядає можливість найбільшого за понад десятиліття підвищення податків на тютюнові вироби. Згідно з документом, виконавча влада ЄС розглядає три сценарії змін, серед яких пріоритетним вважається найрадикальніший.
У разі його впровадження податок на сигарети зросте з 90 євро до 215 євро за тисячу штук, на тютюн для самокруток — з 60 до 215 євро за кілограм, а на сигари — з 12 до 143 євро за кілограм. Це означає зростання на 139%, 258% та 1092% відповідно.
Єврокомісія також хоче запровадити акциз і на електронні сигарети. Рідини з вмістом нікотину понад 15 мг/мл обкладатимуться податком 0,36 євро за мілілітр, з меншим вмістом — 0,12 євро.
Ключовою мотивацією змін у документі названо зниження рівня куріння в ЄС, особливо серед молоді. Зазначається, що близько 40% зменшення куріння в останнє десятиліття було досягнуто саме завдяки підвищенню податків.
Низка країн, включно з Нідерландами, закликали оновити застарілу Директиву про тютюнові акцизи, яка діє з 2011 року. Водночас Італія, Греція та Румунія виступили за більш помірний підхід.
Комісар з питань оподаткування Вопке Хоекстра сподівається, що переглянута директива буде ухвалена вже цього літа.
Нагадаємо:
Президент підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, який очікував цього з грудня 2024 року.