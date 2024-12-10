Шмигаль повідомив, які підприємства отримають право на реструктуризацію боргів

Право на реструктуризацію боргів отримають підприємства, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом і розташована на території активних бойових дій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідні критерії для теплопостачальників та водоканалів затвердили на сьогоднішньому засіданні уряду. Прописуємо також алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу. Таким чином зменшимо борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону", - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що станом на сьогодні майже 100% усіх об'єктів - житлових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків - під'єднано до тепла, а проблемними точками є Херсон, який потерпає під ворожими обстрілами, і Кривий Ріг.

"У цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи", - також повідомив він.

Нагадаємо:

У листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про успішний початок опалювального сезону в Україні.