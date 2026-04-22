В Україні назвали найпопулярніші громадські роботи

У першому кварталі 2026 року найпопулярнішими серед громадських робіт стали вакансії в сфері надання соціальних послуг, серед тимчасових – оптова та роздрібна торгівля.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

За перший квартал 2026 року до громадських робіт долучилось 5,6 тисячі безробітних. Середня тривалість таких робіт становить 16 днів.

Майже 1,3 тисячі людей взяли участь у тимчасових роботах, їх середня тривалість коротша і становить лише 8 днів.

"Громадські роботи здійснюються в інтересах громади та мають суспільну користь. Для того, щоб люди, які шукають роботу, могли брати в них участь, місцева влада укладає відповідні договори з центрами зайнятості. Загалом з початку року було укладено понад 610 таких угод", - зазначили в Службі.

Найпопулярнішими напрямами громадських робіт в Україні за перший квартал стали:

державне управління, оборона та надання соціальних послуг – 3,2 тис.,

робота з людьми, які потребують сторонньої допомоги та інші роботи в цьому напрямі – 728,

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 632.

На постійне місце роботи після участі в громадських роботах було працевлаштовано понад 500 людей.

Своєю чергою тимчасові роботи передбачають вакансії, створені для виконання нетривалих за часом завдань. Таких в Україні з початку року з'явилося 1,3 тис.

Найбільш популярними серед тимчасових робіт стали:

оптова та роздрібна торгівля та ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 356,

сільське, лісове та рибне господарства – 335,

переробна промисловість – 202.

Кількість клієнтів Держслужби зайнятості, які працевлаштувалися на постійне місце роботи після виконання тимчасових завдань, – 319 людей.

