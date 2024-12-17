В Україну намагалися контрабандою завезти сигаретну лінію: її оцінили у 5 мільйонів

Українські прикордонники на пункті пропуску "Рава-Руська" знайшли у вантажівці, яка в'їжджала з Польщі, промислове обладнання для виробництва сигарет.

Про це повідомляють пресслужби Державної прикордонної служби України та БЕБ.

Під час огляду прикордонники спільно зі співробітниками БЕБ виявили верстати для пакування тютюнових виробів у паперові пачки та верстати для виготовлення паперових пачок цигарок.

Сигаретна лінія була в розібраному стані. Контрабандисти намагалися приховати призначення обладнання. Згідно з документами, це була фасувальна лінія для пакування товарів.

Вартість обладнання оцінили у 5 млн грн. Його конфіскували та призначили низку судові експертизи.

Нагадаємо:

Обсяг чорного ринку сигарет в Україні (підробки, Duty Free, контрабанда) у жовтні зменшився з 19,1% на початок року до 12,6% у жовтні. Його найбільша складова – підроблена продукція.