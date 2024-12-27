В Україні запустили масштабне опитування роботодавців: що досліджуватимуть

Державна служба зайнятості запустила масштабне опитування роботодавців для вивчення поточної та перспективної потреби підприємств у працівниках, а також виявлення можливих перешкод у працевлаштуванні різних категорій громадян.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Окремо фахівці служби вивчатимуть готовність бізнесу до залучення кадрів серед ветеранської спільноти, створення можливостей для працевлаштування внутрішньо переміщених громадян.

Також вперше досліджуватиметься ставлення підприємців до найму або повернення на роботу людей пенсійного віку, а також спроможність та бажання працевлаштовувати жінок у професіях, де традиційно переважали чоловіки.

В повідомленні йдеться, що результатом анкетування має стати подальше удосконалення роботи служби, програм сприяння зайнятості, впровадження проєктів щодо стимулювання роботодавця задля збереження та створення нових робочих місць. І, як наслідок, зменшення структурного безробіття.

Дослідженням планується охопити понад 50 тисяч представників малого, середнього та великого бізнесу, що працюють у різних сферах та мають в структурі до 5 млн працівників. Опитування триватиме до 31 січня.

Опитування проводиться на онлайн платформі Державної служби зайнятості. Роботодавців, які беруть участь у дослідженні, отримають персональне посилання для заповнення анкети.

Нагадаємо:

Державна служба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи.