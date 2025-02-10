В Украине цифровизируют проверки транспорта: правительство одобрило запуск проекта "еИнспектор"

Кабинет министров одобрил новый механизм рейдовых проверок грузовиков и автобусов, который будет работать через систему "еИнспектор".

Об этом сообщает Министерство развития общин.

Инспекторы "Укртрансбезопасности" получат планшеты с чек-листами проверки. Все вопросы и ответы будут фиксироваться в электронной системе. В случае выявления нарушений система автоматически будет сигнализировать о них, после чего инспектор будет составлять соответствующий протокол.

"Закрыть глаза на нарушения будет невозможно, ведь все фиксируется в цифре", - отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Вскоре Минразвития утвердит окончательный перечень вопросов для проверки транспорта.

Ожидается, что цифровой формат минимизирует коррупцию, сделает процесс более прозрачным и ускорит проверки. Перевозчики и водители смогут убедиться в справедливости проверки, а инспекторы не смогут манипулировать данными.

Отмечается, что постановление вступит в силу через три месяца после официальной публикации, в мае 2025 года.