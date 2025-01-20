В Україні з’являться безбар’єрні транспортні маршрути

В Україні презентували проєкт створення безбар’єрних маршрутів "Рух без барʼєрів".

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій.

"У пілотних містах України разом із місцевою владою ми починаємо розбудову та впровадження безбарʼєрних маршрутів. Це визначений громадою конкретний транспортно-пішохідний шлях, який буде організовано максимально доступно для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення", – розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, на цьому маршруті максимально всі локації будуть доступними – це і перехрестя, переходи, школи, садочки, кавʼярні, громадський транспорт тощо. Будуть наявні навігаційні знаки, тактильні позначки та інші рішення, які забезпечать не лише комфорт, а й безпеку людей, додав урядовець.

"Громади самостійно обирають і пропонують маршрути, які будуть ставати безбарʼєрними в рамках проєкту. Проте важливо, щоб вони включати в себе якомога більше обʼєктів соціального значення, містили і поєднували важливі локації міського середовища. Наприклад як військовий госпіталь у Києві – ключовий обʼєкт для столиці, або, наприклад, у місті Дніпро – лікарня Мечникова", – наголосив Кулеба.

Протягом цього року безбар’єрні маршрути зі зручними під’їздами й підходами, транспортом, зупинками, тротуарами, громадськими місцями поступово з’являться у 12 містах: у Києві, Одесі, Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому, Львові, Рівному, Полтаві, Вінниці, Славутичі, Тернополі, Бучі та селищі Опішня.

За планами Мінрозвитку, досвід пілотних громад буде масштабовано на інші населені пункти, які долучатимуться до проєкту.

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Уряд України нарощуватиме політику соціально-економічного вирівнювання та акцентуватиме увагу на створенні рівних умов для громад.