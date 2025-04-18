Споживча безпека: в Україні створять держреєстр ГМО

Кабінет міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру генетично модифікованих організмів, який допоможе підвищити рівень споживчої безпеки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Новий реєстр повинен стати єдиною державною інформаційною системою, яка дозволятиме вести облік, моніторинг і зберігати дані про всі зареєстровані в Україні ГМО.

У міністерстві пояснили, що впровадження такого реєстру є необхідним кроком для забезпечення прозорості у сфері біотехнологій, підвищення рівня споживчої безпеки та відповідності зобов’язанням України у межах Угоди про асоціацію з ЄС.

Крім того, постанова гармонізує українське законодавство з актами ЄС у частині поводження з ГМО. Зокрема, Директивою 2001/18/ЄС про навмисне виведення генетично модифікованих організмів у навколишнє середовище та рішенням комісії 2004/204/ЄС щодо функціонування реєстрів для запису інформації про ГМО.

Це дозволить створити ідентичну до європейської регламентовану систему обліку та контролю за ГМО, що надає змогу зменшити негативний вплив та ризики для здоров’я людей та довкілля.

Постанова набирає чинності у вересні 2026 року – одночасно з новим профільним законом, що регулює генетично-інженерну діяльність в Україні.

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