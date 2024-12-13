В Україні планують створити національну мережу зарядних станцій для електрокарів

Україна планує створити національну мережу зарядних станцій для електромобілів.

Про це повідомляється в проєкті плану заходів щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2050 року, опублікованому на сайті Міненерго 11 грудня, пише LIGA.net.

На першому етапі (у проєкті вказано 2026 рік) вона має складатися з 40 зарядних станцій великої потужності (160+ кВт) і 80 - середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах і на основних автомагістралях країни.

Орієнтовна вартість проєкту оцінюється в 1,5 млрд грн, інвестором має стати НАЕК "Енергоатом".

В цілому держава розраховує на створення в Україні розгалуженої інфраструктури зарядних станцій для електромобілів зі співвідношенням не більше ніж п'ять електромобілів на одну точку зарядки.

Відстань між зарядними станціями на трасі не повинна буде перевищувати 60 км.

Планується, що до 2032 року не менше 15% паркомісць будуть обладнані зарядними станціями звичайної потужності. До 2050 року цей показник має збільшитися до 50%.

У подальшій перспективі Міненерго має намір вивчити доцільність створення "розумних" доріг для зарядки електромобілів у русі під час передавання електроенергії за допомогою індукції - технології, яка використовує електромагнітні поля.

За очікуваннями міністерства, частка електротранспорту в Україні до 2050 року становитиме близько 50% від загальної кількості автомобілів в Україні.

Нагадаємо:

Світові продажі повністю електричних і гібридних транспортних засобів зростали сім місяців поспіль у листопаді, підскочивши на 32% у річному обчисленні, що є третім рекордним показником поспіль.