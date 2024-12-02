В Україні можуть послабити вимоги щодо екологічних норм для транспорту

В Україні можуть послабити вимоги щодо екологічних норм для деяких транспортних засобів.

Про це повідомляє Укравтопром.

Депутати ініціювали відстрочення впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро–6 для вантажних авто та автобусів.

Відповідний законопроєкт №12267 вже зареєстровано у Верховній Раді.

За діючим законодавством з 1 січня 2025 року нові та вживані сідлові тягачі, автобуси, вантажні авто, спецтехніка, а також нові легкові автомобілі, що подаються на першу реєстрацію в Україні мають відповідати нормам «Євро-6».

"Якщо нардепи підтримають цей проєкт закону, вимоги щодо відповідності Євро-6 для транспортних засобів за кодами УКТЗКД 8701 20, 8702, 8704, 8705, як для нових, так і тих, що були у користуванні, відтермінуються до 01.01.2027", - йдеться в повідомленні.