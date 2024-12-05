Правительство отдало пограничникам 23 миллиарда, под которые у Агентства Минобороны уже были контракты

<Агентство оборонных закупок Министерства обороны планировало использовать 23 млрд гривен, которые отдали Госпогранслужбе, на финансирование уже подготовленных контрактов по закупке критических боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в заявлении Агентства, пишет LIGA.net.

Агентство оборонных закупок имело бюджет 306,7 млрд грн на 2024 год, из которых 92% (282,9 млрд грн) уже были зарезервированы под заключенные контракты. Еще 23,8 млрд грн оставались свободными для новых обязательств.

Контракты на закупку боеприпасов уже были готовы, большинство снарядов даже прошли инспекцию.

Часть товара уже имела экспортные лицензии, остальные должны были получить их в ближайшее время.

Но эти деньги были перераспределены в пользу Госпогранслужбы, что вынуждает АОЗ обращаться в Министерство обороны за дополнительным финансированием и искать новые возможности для заключения и финансирования уже подготовленных контрактов.

В заявлении Госпогранслужбы указано, что ей передали деньги после того, как ведомство "получило предложения относительно возможности закупки по ряду соответствующих номенклатур необходимых средств для обеспечения Сил обороны". Оно направило эти предложения в Министерство обороны, которое и инициировало решение Кабинета министров о перенаправлении 23 млрд грн из бюджета АОЗ в пользу Госпогранслужбы.

Напомним:

<25 сентября стало известно, что Минобороны рассматривает возможность объединить свои закупочные агентства - Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ГОТ) - в одно предприятие на базе ГОТ. Позже появилась рекомендация НАТО на период военного времени не объединять АОЗ и ДОТ.