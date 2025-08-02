Уряд оновив план для Ukraine Facility

Уряд затвердив зміни до лану України для Ukraine Facility, над якими працювало Мінекономіки спільно з центральними органами виконавчої влади та Генеральним директоратом з питань розширення і Східного сусідства ЄС.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"План України був розроблений у 2023 році, і в процесі його напрацювання, Європейська Комісія закладала можливість зміни умов Плану у разі виникнення обʼєктивних обставин.

Через два роки з часу початку роботи над Планом, зʼявилася потреба актуалізувати зобовʼязання за програмою Ukraine Facility", – йдеться у повідомленні Кабміну.

Після затвердження змін до розпорядження Кабміну про схвалення Плану, Україна надішле її на фінальну оцінку до Європейської Комісії. Після отримання її рекомендації нову версію Плану схвалить і Рада ЄС.

В Україні очікують, що ЄС затвердить оновлений план до вересня, таким чином Україна зможе відзвітувати за III квартал 2025 року вже за новим графіком виконання запланованих кроків.

"Національному координатору вдалося досягти консенсусу з Європейською Комісією щодо всіх змін і Уряд продовжуватиме виконувати План України відповідно до нових умов, погоджених з ЄК.

Прийняті зміни дозволять Україні продовжувати виконувати План у повному обсязі і без порушення термінів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Ukraine Facility — це фінансова підтримка України від ЄС у розмірі 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.