Уряд окремо забронює ремонтні бригади облгазів

Кабінет міністрів має намір у п'ятницю врегулювати питання бронювання від мобілізації ремонтних бригад операторів газорозподільних мереж понад норму.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю 10 січня.

Нагадаємо:

З 1 грудня 2024 року запрацювали нові правила визначення критичності для підприємств. До 28 лютого 2025 року всі критично важливі підприємства повинні будуть підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв.