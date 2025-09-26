Кабмін визначив членів Комісії з відбору голови АРМА

25 вересня Кабмін обрав членів Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду Голови АРМА, які за новими правилами будуть обирати очільника Агентства.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

До складу Комісії увійшли:

Вольф-Тільман Баумерт — керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м. Вупперталя, Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва.

Сергій Бут — голова правління АТ "Прозорро.Продажі".

Анжеліка Крусян — учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук.

Валентина Лукʼянець-Шахова — головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Катерина Риженко — заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Ukraine.

Ріта Сімоеш — прокурорка з Португалії, міжнародна експертка у сфері фінансових злочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старша спеціалістка з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR).

Надалі конкурсна комісія повинна буде визначити та оприлюднити регламент своєї роботи, порядок проведення конкурсу, а також критерії та методику оцінювання кандидатів.

Вона також визначає строки проведення конкурсу, після чого це рішення мають опублікувати на сайті Кабміну.

Нагадаємо:

У липні Верховна Рада України не підтримала постанову, яка на місяць заблокувала підписання закону про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12374-д щодо реформи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Законопроєкт передбачає нові вимоги до голови АРМА, процедуру добору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, контроль за передачею активів.

Також повідомлялося, що програмою Ukraine Facility на перший квартал 2025 року було передбачено виконання Україною таких "маяків", як збільшення штату Вищого антикорупційного суду, реформа АРМА та реформа територіальної організації виконавчої влади. Центр економічної стратегії зазначив, що через зрив реформ Україна може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від ЄС.

"Ціна" реформи АРМА – понад 300 млн євро. Ці кошти потрібні державі для стабільного функціонування і соціальних витрат", – зазначала також у колонці для ЕП народна депутатка, голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.