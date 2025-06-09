УЗ обновляет парк: вагоны обойдутся в более 5 миллиардов

"Укрзализныця" заказала 95 новых вагонов на более 5 млрд у Крюковского вагоностроительного завода.

Об этом говорится в данных на сайте "Прозорро".

"Укрзалізниця" 6 июня по результатам тендера подписала контракт с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 95 спальных купейных вагонов общей стоимостью 4,475 млрд грн без налога на добавленную стоимость. С учетом НДС сумма контракта составляет 5,37 млрд грн.

Согласно условиям, компания получит 88 вагонов типа КУП (купейные спальные с купе отдыха проводника) и 7 вагонов типа КУПИ - для перевозки лиц с инвалидностью и с купе начальника поезда.

Цена одного вагона типа КУП составляет 46,895 млн грн без НДС (56,27 млн грн с НДС), типа КУПИ - 49,8 млн грн без НДС (59,76 млн грн с НДС).

Отмечается, что поставку всех вагонов должны завершить до 31 декабря 2024 года.

Напомним:

"Укрзализныця" начала устанавливать кондиционеры в вагоны, где конструктивно это не было предусмотрено.

Кабинет министров выделил для АО "Укрзализныця" более 4,3 млрд грн на обеспечение бесперебойных железнодорожных перевозок из зоны боевых действий и других социально значимых перевозок.