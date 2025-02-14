Мораторий на проверки лесного сектора сделал привлекательной незаконную вырубку леса – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что введенный во время военного положения мораторий на проверки в лесном секторе способствовал росту незаконной вырубки лесов.

Об этом сообщает агентство в своем анализе коррупционных рисков в лесном хозяйстве.

Из-за ограничения контроля как со стороны государственных органов, так и со стороны общественности, незаконные рубки и манипуляции с земельными участками стали менее рискованными и более привлекательными для злоумышленников.

В НАПК отмечают, что военное положение создало уникальные возможности для злоупотреблений, особенно со стороны тех, кто стремится получить выгоду в условиях войны. В то же время механизмы борьбы с коррупцией, введенные в рамках реформы управления лесным сектором, пока не дают ожидаемого эффекта.

Следовательно, НАПК рекомендует Минэкологии и Госэкоинспекции предложить правительству восстановить плановые мероприятия государственного экологического контроля и восстановить внеплановые проверки в сфере защиты и воспроизводства лесов.

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Напомним:

За последние 20 лет в украинской части Карпат вырубили почти 10% всего лесного покрова.