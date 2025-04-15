Українці задекларували 88,2 мільярда доходів з початку року – податкова

З початку 2025 року українці подали понад 104 тисячі декларацій про доходи, що на 1% більше, ніж у той самий період торік. Сума задекларованих доходів зросла на 59% – до 88,2 млрд грн.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

"На 14 квітня вже подано понад 104 тис. декларацій про майновий стан і доходи. Це – 101% від показника минулорічної кампанії", – зазначив Кравченко.

Громадяни самостійно визначили до сплати 1,3 млрд грн податку на доходи фізосіб (на 40% більше, ніж торік) і 235,2 млн грн військового збору (на 47% більше).

Сума доходів, задекларованих понад 1 млн грн, склала 50,5 млрд грн. Таких платників 7 тисяч, з них 53 особи вказали понад 100 млн грн – загалом 16 млрд грн.

Найбільше мільйонерів зареєстровано в Києві (2 230 осіб), Київській (745), Львівській (651) і Дніпропетровській (615) областях.

Також зросли обсяги задекларованих доходів з-за кордону – на 1,2 млрд грн. Подано майже 3 тисячі декларацій на суму 2,8 млрд грн.