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Українці 75 тисяч разів купили книги за "тисячу Зеленського": які обирали

Олексій Артемчук — 24 грудня, 16:47
Українці 75 тисяч разів купили книги за тисячу Зеленського: які обирали
Михайло Федоров

Українці 75 000 разів придбали книжки за 1000 грн по програмі "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Мінцифри зібрали статистику, які книжки купують найчастіше:

  • "Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" Бріанни Вест
  • "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер
  • "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка
  • "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко, Марʼяни Гілевич
  • "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина
  • "Залишся, якщо кохаєш" Коллін Гувер
  • "Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" Вiктора Франкла
  • "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джима Лоулесса
  • "Посібник з убивства для хорошої дівчинки" Голлі Джексон
  • "Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни" Х. Д. Карлтон

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