Українці 75 тисяч разів купили книги за "тисячу Зеленського": які обирали
Михайло Федоров
Українці 75 000 разів придбали книжки за 1000 грн по програмі "Зимова єПідтримка".
Про це повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У Мінцифри зібрали статистику, які книжки купують найчастіше:
- "Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" Бріанни Вест
- "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер
- "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка
- "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко, Марʼяни Гілевич
- "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина
- "Залишся, якщо кохаєш" Коллін Гувер
- "Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" Вiктора Франкла
- "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джима Лоулесса
- "Посібник з убивства для хорошої дівчинки" Голлі Джексон
- "Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни" Х. Д. Карлтон
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