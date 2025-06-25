Уряд схвалив суттєве зростання штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Кабмін 25 червня погодив законопроєкт, що передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Законопроєкт передбачає :

Збільшення штрафів: за незаконну зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю порушникам загрожує штраф у розмірі 300 (зараз — від 60 до 100) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5100 грн.

Нові вимоги до водіїв з інвалідністю, або водіїв, які перевозять людей з інвалідністю: обов’язкове використання розпізнавального знака "Водій з інвалідністю" та інформації щодо наявності у формі QR-коду.

Відповідальність: паркування транспортного засобу без встановленого згідно з вимогами законодавства на ньому розпізнавального знака "Водій з інвалідністю" разом із QR-кодом, який відображає наявність інвалідності.

За офіційними даними, в Україні щорічно зростає кількість порушень правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для людей з інвалідністю: у 2023 році було зафіксовано 5756 випадків, а у 2024 — вже 7259.

Тож, як вважають у міністерстві, прийняття урядового законопроєкту допоможе зменшити кількість правопорушень і створити комфортні умови для людей з інвалідністю, серед яких чимало ветеранів й ветеранок війни.

Далі проєкт закону буде переданий до Верховної Ради для розгляду та ухвалення.

Нагадаємо:

Уряд вдосконалив систему сплати штрафів за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.