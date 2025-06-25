Уряд схвалив суттєве зростання штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю
Кабмін 25 червня погодив законопроєкт, що передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
Законопроєкт передбачає :
- Збільшення штрафів: за незаконну зупинку чи стоянку на місцях для людей з інвалідністю порушникам загрожує штраф у розмірі 300 (зараз — від 60 до 100) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 5100 грн.
- Нові вимоги до водіїв з інвалідністю, або водіїв, які перевозять людей з інвалідністю: обов’язкове використання розпізнавального знака "Водій з інвалідністю" та інформації щодо наявності у формі QR-коду.
- Відповідальність: паркування транспортного засобу без встановленого згідно з вимогами законодавства на ньому розпізнавального знака "Водій з інвалідністю" разом із QR-кодом, який відображає наявність інвалідності.
За офіційними даними, в Україні щорічно зростає кількість порушень правил зупинки, стоянки та паркування на місцях для людей з інвалідністю: у 2023 році було зафіксовано 5756 випадків, а у 2024 — вже 7259.
Тож, як вважають у міністерстві, прийняття урядового законопроєкту допоможе зменшити кількість правопорушень і створити комфортні умови для людей з інвалідністю, серед яких чимало ветеранів й ветеранок війни.
Далі проєкт закону буде переданий до Верховної Ради для розгляду та ухвалення.
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