Нацгвардія скасувала тендер на щити для розгону демонстрантів

Національна гвардія України (НГУ) скасувала тендер на закупівлю обладнання для охорони громадського порядку, а саме протиударних щитів.

Як зазначають "Наші гроші", військова частина 2276 НГУ у Сумській області з лютого по червень провела низку закупівель обладнання для розгону демонстрантів на загальну суму 54,17 млн грн.

Тендери по довгим гумовим кийкам, кайданкам, щиткам для захисту рук і ніг мала виконати компанія ТОВ "УНТК" та ТОВ "Укроборонекспорт", для протиударних щитів підрядника не знайшли.

Обладнання купують у кількості 5 тисяч штук, окрім щитків для рук і ніг, яких замовлено 1,5 тис. Поставка товарі має бути здійснена до 31 жовтня і 1 грудня цього року.