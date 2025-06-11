Нацгвардия отменила тендер на щиты для разгона демонстрантов

Национальная гвардия Украины (НГУ) отменила тендер на закупку оборудования для охраны общественного порядка, а именно противоударных щитов.

Как отмечают "Наші гроші", военная часть 2276 НГУ в Сумской области с февраля по июнь провела ряд закупок оборудования для разгона демонстрантов на общую сумму 54,17 млн грн.

Тендеры по длинным резиновым дубинкам , наручникам , щиткам для защиты рук и ног должна была выполнить компания ООО "УНТК" и ООО "Укроборонекспорт", для противоударных щитов подрядчика не нашли.

Оборудование покупают в количестве 5 тысяч штук, кроме щитков для рук и ног, которых заказано 1,5 тыс. Поставка товара должна быть осуществлена до 31 октября и 1 декабря этого года.