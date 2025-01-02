У Львові почали будувати крематорій
Проєкт крематорію
Львівська міськрада
У Львові 2 січня стартувало будівництво крематорію на території Голосківського цвинтаря.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
За планом крематорій запрацює до кінця 2025 року, його проєкт обрали на архітектурному конкурсі у 2021 році.
"Починаємо у Львові будівництво крематорію. Сьогодні заклали капсулу.
Розумію, що це питання може бути дискусійним, але кожна родина і кожна людина повинні мати право вибору. Це головне", – розповів Садовий.
Нагадаємо:
Львівське комунальне підприємство "Муніципальна обрядова служба" візьме кредит у 60 млн грн на будівництво будівлі крематорію на території Голосківського цвинтаря у м. Львові.