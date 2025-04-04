Кожен район Києва перевірять щодо відповідності нормам підʼїзду спецтехніки

У кожному районі Києва будуть створені робочі групи за участі ДСНС, які проведуть перевірку відповідності прибудинкових територій нормативним вимогам для проїзду спецтехніки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

КМВА провела нараду з представниками ДСНС та Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, Департаменту територіального контролю, Департаменту муніципальної безпеки, представники компаній-управителів, ОСББ, ЖБК Києва.

Окрім створення робочих груп, розпочнеться роз'яснювальна кампанія серед населення щодо відповідального паркування.

Нагадаємо:

3 квітня на столичному ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей.