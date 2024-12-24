У Києві оцифрували архів БТІ і запевнили, що захистили нерухомість від рейдерства

У Києві завершили оцифрування всіх документів з архіву Бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Про це повідомив директор Департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь.

"Оцифрування документів – це важливий крок для збереження архіву, можливість зробити його мобільним і невразливим. Важливо, що нам вдалося врятувати та відновити ті документи, які перебували у вкрай поганому стані. Відтепер загроза їх втрати минула, і вони будуть доступні стільки, скільки потрібно", - розповів Гудзь.

Він згадав досвід 2022 року, коли через бойові дії було втрачено значну кількість архівних документів у Харкові, Чернігові, Маріуполі й Гостомелі.

Оцифрування також спрямоване на боротьбу з шахрайством, зокрема підробкою документів для незаконного заволодіння нерухомістю. За словами Гудзя, цифровий архів мінімізує ризики рейдерства як щодо комунальної, так і приватної власності.

Нагадаємо:

У минулому році проукраїнські хакери зламали сайт МосміськБТІ, який містить дані про нерухомість та її власників в Москві та Московській області. Всі дані росіян передали Силам оборони України.