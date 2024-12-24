В Киеве оцифровали архив БТИ и заверили, что защитили недвижимость от рейдерства

В Киеве завершили оцифровку всех документов из архива Бюро технической инвентаризации (БТИ).

Об этом сообщил директор Департамента коммунальной собственности города Киева Андрей Гудзь.

"Оцифровка документов - это важный шаг для сохранения архива, возможность сделать его мобильным и неуязвимым. Важно, что нам удалось спасти и восстановить те документы, которые находились в крайне плохом состоянии. Отныне угроза их потери прошла, и они будут доступны столько, сколько нужно", - рассказал Гудзь.

Он вспомнил опыт 2022 года, когда из-за боевых действий было потеряно значительное количество архивных документов в Харькове, Чернигове, Мариуполе и Гостомеле.

Оцифровка также направлена на борьбу с мошенничеством, в частности подделкой документов для незаконного завладения недвижимостью. По словам Гудзя, цифровой архив минимизирует риски рейдерства как в отношении коммунальной, так и частной собственности.

Напомним:

В прошлом году проукраинские хакеры взломали сайт МосгорБТИ, который содержит данные о недвижимости и ее владельцах в Москве и Московской области. Все данные россиян передали Силам обороны Украины.